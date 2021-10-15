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Пермский вуз отменил пропуск в кампус по спискам, введенный после стрельбы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где 20 сентября студент-юрист Тимур Бекмансуров устроил стрельбу по людям, сообщил, что отменил введенный после ЧП доступ на территорию кампуса по спискам.

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С 18 октября студентов и сотрудников будут пускать в корпуса по пропускам, как раньше, ежедневные списки для доступа в кампус отменяются, сохраняются только антиковидные меры и дистанционный режим обучения.

Территорию вуза охраняет специальное подразделение Росгвардии. В общежитиях и корпусах выставлены двойные посты охраны.

В результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Некоторые студенты получили огнестрельные ранения, другие - травмы при попытке бежать через окна. Стрелявший был тяжело ранен при задержании сотрудником ДПС, в больнице ему ампутировали ногу.

Пять дней в кампусе работали следователи и криминалисты, занятия в вузе были отменены. Со следующей недели вуз перешел на удаленку.

ПГНИУ Пермь Тимур Бекмансуров коронавирус

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