Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Обвиняемому в стрельбе в пермском вузе продлили арест до 22 мая

Против него возбудили второе уголовное дело

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Перми Дзержинский суд продлил до 22 мая арест Тимуру Бекмансурову, которого обвиняют в расстреле людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года.

Такое решение приняла судья Елена Вяткина. Обвиняемый и его адвокат не возражали против продления ареста.

По словам Вяткиной, в отношении обвиняемого возбудили второе уголовное дело о повреждении выстрелями машин и имущества вуза (ч. 2. ст. 167 УК).

В суд Бекмансуров пришел на костылях, он был ранен при задержании и ему ампутировали часть ноги.

Зал суда был полностью заполнен журналистами.

Вяткина сообщила, что расследования продлен до 20 мая (в целом до восьми месяцев), так как следствию нужно провести еще ряд суд экспертиз. Пока следователи опросили свыше 1000 свидетелей, осмотрели не менее 180 мест происшествия и предметов, изъяли более 100 электронных носителей, провели свыше 160 обысков и более 200 судебных экспертиз.

Зачитывая материалы дела, судья сообщила, что в день трагедии некоторые студенты не слышали звукового оповещения об опасности, а об инциденте узнали из сообщения вуза в соцсетях.

Утром 20 сентября 2021 года Бекмансуров пришел в кампус университета, где учился, и начал стрелять. Погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшему вменяют убийство и покушение на убийство общеопасным способом, а также посягательство на жизнь полицейского. Вину он признал.

Хроника 03 февраля 2014 года – 10 февраля 2022 годаНападения в школах и вузах
ПГНИУ Пермь Тимур Бекмансуров Дзержинский суд

Новости по теме

Новости

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Ректора "Шанинки" Зуева перевели из больницы в общую камеру

В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

ФСБ нашла зарубежного куратора у подростка, "минировавшего" уральские школы

Приставы намерены взыскать с Telegram 9 млн рублей новых штрафов

Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

Что произошло за день: среда, 9 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });