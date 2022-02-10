Обвиняемому в стрельбе в пермском вузе продлили арест до 22 мая

Против него возбудили второе уголовное дело

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Перми Дзержинский суд продлил до 22 мая арест Тимуру Бекмансурову, которого обвиняют в расстреле людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября 2021 года.

Такое решение приняла судья Елена Вяткина. Обвиняемый и его адвокат не возражали против продления ареста.

По словам Вяткиной, в отношении обвиняемого возбудили второе уголовное дело о повреждении выстрелями машин и имущества вуза (ч. 2. ст. 167 УК).

В суд Бекмансуров пришел на костылях, он был ранен при задержании и ему ампутировали часть ноги.

Зал суда был полностью заполнен журналистами.

Вяткина сообщила, что расследования продлен до 20 мая (в целом до восьми месяцев), так как следствию нужно провести еще ряд суд экспертиз. Пока следователи опросили свыше 1000 свидетелей, осмотрели не менее 180 мест происшествия и предметов, изъяли более 100 электронных носителей, провели свыше 160 обысков и более 200 судебных экспертиз.

Зачитывая материалы дела, судья сообщила, что в день трагедии некоторые студенты не слышали звукового оповещения об опасности, а об инциденте узнали из сообщения вуза в соцсетях.

Утром 20 сентября 2021 года Бекмансуров пришел в кампус университета, где учился, и начал стрелять. Погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшему вменяют убийство и покушение на убийство общеопасным способом, а также посягательство на жизнь полицейского. Вину он признал.