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Фигурант дела о стрельбе в Перми пройдет психиатрическую экспертизу

Фигурант дела о стрельбе в Перми пройдет психиатрическую экспертизу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о массовом убийстве в Пермском университете проведет психиатрическую экспертизу задержанному студенту Тимуру Бекмансурову, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Как заявила Петренко журналистам в среду, по делу также назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические (изучение следов) и другие судебные экспертизы.

По ее словам, следователи на оперативном совещании доложили прибывшему в среду в Пермь главе СК Александру Бастрыкину о ходе расследования преступления и запланированных следственных действиях.

"В рамках расследования допрашиваются и опрашиваются свидетели и очевидцы, близкие, друзья, одногруппники подозреваемого и другие учащиеся университета с целью выяснения событий, предшествовавших преступлению, и причин, побудивших студента совершить убийство. Проведены обыски, изъяты охотничий билет, документы на оружие и другие материалы, имеющие значение для следствия", - сказала Петренко.

Также, отметила она, следствие проверяет порядок получения подозреваемым разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения.

"В настоящее время сформирована следственная группа численностью более 50 сотрудников. В ее состав вошли наиболее опытные следователи ГСУ СК России, криминалисты главного управления криминалистики, а также эксперты судебно-экспертного центра", - сказала представитель СК.

По ее словам, Бастрыкин дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела, в том числе поручил изучить порядок обеспечения мер безопасности в вузе на предмет соответствия всем установленным законом требованиям.

Утром 20 сентября студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), которое расследует центральный аппарат СК.

Стрельба в Пермском государственном университете

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Хроника 03 февраля 2014 года – 22 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Светлана Петренко СКР Пермь ПГНИУ

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