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На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело после конфликта с полицейским

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Алексея Бурнашова, которого в июле автоинспекторы задержали в Перми с признаками опьянения за рулем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в четверг.

"Дело возбуждено (в отношении Бурнашова - ИФ) по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Бурнашова задержали сотрудники ДПС в Перми 8 июля. По информации регионального отделения партии "Единая Россия", он был за рулем в нетрезвом состоянии. Реготделение раскритиковало такое поведение коллеги.

По данным портала "Новости Перми", Бурнашова задержали из-за нарушения правил дорожного движения. Издание сообщало, что при общении с депутатом сотрудники ДПС предложили ему пройти алкотест. После этой просьбы, по данным портала, депутат набросился на полицейского.

В августе Бурнашов на своей странице в фейсбуке принес извинения сотрудникам дорожно-патрульной службы и признал, что его поведение было недостойным.

Бурнашов был избран депутатом Госдумы РФ в 2016 году. Являлся членом фракции "Единая Россия" и входил в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В нынешний состав Думы он не вошел.

Госдума Алексей Бурнашов СКР МВД Пермь

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