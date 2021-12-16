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Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики

Участницу Pussy Riot Штейн обвинили в пропаганде нацистской символики
Люся Штейн
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полиция вменяет задержанной участнице Pussy Riot, муниципальному депутату Людмиле (Люсе) Штейн пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Даниил Берман.

"В настоящее время в отношении Штейн составляют протокол об административном правонарушении по ст.20.3 КоАП РФ", - сказал он. Эта статья предусматривает для граждан административный штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

В твиттере Штейн пояснила, что речь идет о публикации 2018 года со скриншотом видео, где она в офицерской фуражке СС.

В четверг полицейские задержали Штейн на выходе из дома.

Летом 2021 года Штейн неоднократно задерживалась вместе с другими участниками Pussy Riot.

24 августа Преображенский суд Москвы назначил Штейн наказание в виде одного года ограничения свободы, признав ее виновной по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).

Pussy Riot Люся Штейн

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