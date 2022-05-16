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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Путин продлил Чайке срок пребывания на госслужбе еще на год

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением продлил до 21 мая 2023 года срок пребывания на госслужбе свому полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

21 мая 2022 года Чайке исполнится 71 год. Годом ранее президент уже продлевал ему срок госслужбы.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе в России составляет 65 лет. Чиновникам высшего ранга этот срок может продлеваться.

Юрий Чайка с лета 1999 года до лета 2006 года руководил Минюстом, а затем, до января 2020 года возглавлял Генпрокуратуру.

Также 16 мая было опубликовано распоряжение Путина о продлении на год - до 30 мая 2023 года - срока службы заместителю секретаря Совбеза России Михаилу Попову. Вице-адмирал запаса Попов занимает эту должность с 29 марта 2013 года.

Юрий Чайка СКФО Владимир Путин Михаил Попов
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