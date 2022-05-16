Волгоградские суды оштрафовали 17 человек за дискредитацию армии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Волгоградской области суды с 15 марта по 15 мая рассмотрели 17 протоколов о дискредитации российских военных и привлекли к административной ответственности 16 граждан и одного индивидуального предпринимателя, сообщила пресс-служба судов региона.

Всем им назначили штрафы в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Все протоколы были составлены по ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях).

Пресс-служба судов Петербурга 12 мая сообщала, что в регионе с 25 февраля на 99 человек были составлены протоколы по этой же статье.