В Петербурге 99 человек привлекли к ответственности за дискредитацию армии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге с 25 февраля суды зарегистрировали 4978 административных протоколов на участников несогласованных акций, сообщила пресс-служба городских судов.

99 протоколов из общего числа были составлены по ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях).

Еще 3579 протоколов были составлены по ст.20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). И еще 1300 дел были оформлены по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

Суды рассмотрели 4314 протоколов. 917 нарушителей получили административные аресты, 3033 - штрафы. Еще 139 человек были приговорены к обязательным работам. 219 дел суды закрыли, 64 - отложили и 600 протоколов вернули в полицию.

Обжалованы 1965 судебных решений.