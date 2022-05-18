В Амурской области возбудили первое уголовное дело из-за повторной дискредитации армии РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Житель Амурской области, ранее оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил РФ, стал фигурантом уголовного дела из-за повторной публичной попытки подрыва доверия к российской армии.

Как сообщает региональное УМВД, в отношении ранее судимого мужчины 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

"С 1 апреля по 6 мая текущего года подозреваемый в своем аккаунте в социальной сети Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации - ИФ) разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию, дискредитирующую вооруженные силы РФ", - говорится в сообщении.

Преступление выявлено оперативниками Центра по противодействию экстремизму областного УМВД России и сотрудниками регионального управления ФСБ. Как уточнили "Интерфаксу" в УМВД Приамурья, это первое в регионе уголовное дело по новой статье УК РФ.

Ранее в марте фигурант уже был оштрафован на 45 тысяч рублей по решению Благовещенского городского суда, который признал его виновным в аналогичном правонарушении по административной статье ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Кроме того, в настоящее время подозреваемый находится под административным арестом по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (демонстрирование нацисткой атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

В декабре прошлого года фигурант освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за неуважение к суду, воспрепятствование правосудию и применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщалось, в начале марта в Приамурье был составлен первый административный протокол за дискредитацию вооруженных сил России на жителя Благовещенска, который разместил в статусе мессенджера фейковый видеоролик.