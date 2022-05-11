Петербурженку, слушавшую через колонку фейки о ВС РФ, оштрафовали на 50 тыс. рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга привлек местную жительницу к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Женщина оштрафована по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) на 50 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Как следует из протокола об административном правонарушении, утром 9 мая женщина в своей квартире в Петербурге открыла окно, поставила на подоконник колонку и воспроизводила аудиозапись, содержащую "фразы, направленные на дискредитацию использования российской армии в целях защиты интересов РФ и ее граждан для поддержания международного мира и безопасности".

Полицейские, услышав аудиозапись, пришли к квартире женщины, однако она не открывала до тех пор, пока правоохранители не попытались проникнуть в жилище через балкон.

По данным пресс-службы, в суде петербурженка признала вину и сообщила, что не знала об административной ответственности за подобное правонарушение и не ожидала последствий. Она пояснила, что, не имея телевизора, новости смотрит в интернете и рассчитывала, что в День Победы в эфире будут играть военные песни, но, как оказалось, звучала запись, порочащая достоинство и честь российских солдат. Женщина уточнила, что не выключила ее, "поскольку растерялась и решила послушать сведения, не соответствующие действительности". Полицейским она не открывала, так как полагала, что это сосед в алкогольном опьянении.

Между тем, как сообщалось, за неделю суды в Петербурге прекратили три дела по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за отсутствием состава.