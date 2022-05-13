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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Льва Шлосберга второй раз за месяц оштрафовали за дискредитацию армии РФ

За повторное правонарушение по статье 20.3.3 КоАП РФ может быть возбуждено уголовное дело

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Псковский городской суд оштрафовал на 32 тыс. рублей председателя регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга за дискредитацию вооруженных сил РФ, сообщил политик в пятницу в своем телеграм-канале.

"Судья Псковского городского суда Юлия Дорошенко признала меня виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ) за видеокомментарий на канале "ГражданинЪ TV" и назначила штраф в размере 32 тысяч рублей", - написал Шлосберг.

В пресс-службе партии "Яблока" сообщили, что это второй административный штраф, присужденный политику по статье о дискредитации вооруженных сил. 18 апреля Псковский областной суд оштрафовал Шлосберга и его жену на 32 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно за публикации в социальных сетях.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), предусматривает наказание в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Закон о введении данной статьи в Кодекс об административных правонарушениях был подписан президентом РФ 4 марта.

За повторное совершение правонарушения по данной статье в отношении гражданина может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, предполагающей штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Лев Шлосберг
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