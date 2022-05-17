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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Что случилось этой ночью: вторник, 17 мая

Испытание гиперзвуковой ракеты в США, голосование в Сенате по пакету помощи Украине на $40 млрд и попытка госпереворота в Мали

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США успешно испытали гиперзвуковую ракету. Пуск был осуществлен 14 мая с бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

- Сенат США одобрил голосование по пакету помощи Украине на $39,8 млрд. 81 сенатор проголосовал "за" прекращение дебатов по предложению о принятии законопроекта, "против" - 11. Окончательное голосование по законопроекту назначено на конец недели.

- В КНДР выявили еще 270 тыс. случаев COVID-19, который Пхеньян называет лихорадкой. За сутки скончались шесть человек. Общее количество заболевших с конца апреля приблизилось к полутора миллионам.

- Правительство Мали сообщило о предотвращении попытки переворота. Власти утверждают, что переворот в ночь на 12 мая попыталась осуществить "небольшая группа офицеров", которых "поддерживала западная страна".

- Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве, заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. Власти Москвы намерены сохранить коллектив завода, начать сборку новых автомобилей до конца года, использовать максимальное количество российских компонентов, а в будущем разработать полностью отечественный автомобиль.

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