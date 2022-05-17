В КНДР выявили еще 270 тыс. людей с "лихорадкой"

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Северной Корее зафиксировали около 270 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, который Пхеньян называет лихорадкой, шесть человек скончались от последствий заболевания, сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

Согласно сообщению, 16 мая было зарегистрировано 269 510 новых случаев "лихорадки", 174 460 человек выздоровели.

Общее количество заболевших по стране составило 1 483 060 человек, из них 819 090 полностью выздоровели, 56 скончались и 663 910 находятся на лечении.

В воскресенье, 15 мая, КНДР сообщила о восьми новых смертях в результате заболевания.

Южнокорейское агентство Yonhap предполагает, что северокорейские СМИ используют формулировку "пациенты с повышенной температурой", потому что в КНДР недостаточно оборудования для выявления COVID-19. Пхеньян не отрицает, что в стране выявлены случаи заражения коронавирусом. О первых заразившихся Северная Корея сообщила 12 мая, хотя ЦТАК ведет учет пациентов с "лихорадкой" с конца апреля.