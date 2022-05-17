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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Сенат США одобрил голосование по пакету помощи Украине на $40 млрд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сенат США большинством голосов поддержал голосование по пакету помощи Украине в размере $39,8 млрд, сообщают американские СМИ.

81 сенатор проголосовал "за" и 11 "против" по вопросу прекращения дебатов по предложению о принятии законопроекта.

Окончательное голосование по законопроекту назначено на конец недели.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал ускоренное принятие законопроекта.

"Если Украине будет предоставлен такой подарок, общий объем нашей помощи этой стране сравняется с военным бюджетом России, эти деньги у нас под ногами не валяются, нам придется брать их в долг у Китая, чтобы потом направить на Украину", - заявил сенатор Пол, чье выступление транслировал телеканал С-SPAN.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник. Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

Законопроект предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей на Украине".

Отмечается, что законопроект, предложенный палатой представителей, включает дополнительные $3,4 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине.

Хроника 24 февраля – 17 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина
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