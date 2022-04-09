Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские корабли открыли огонь по украинскому сухогрузу "Апачи", который пытался войти в порт Мариуполь для эвакуации руководства националистического батальона "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России), заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сухогруз, который шел под флагом Мальты, не реагировал на предупреждения, по нему открывали огонь российские пограничные корабли и корабль Черноморского флота РФ, сказал он.

"В результате огневого воздействия пострадавших среди членов экипажа на судне нет. Силами судовой команды возгорание потушено самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируется в порт Ейск", - сообщил Конашенков.

По его словам, власти Украины после неудачных попыток эвакуировать руководства "Азова" вертолетами 8 апреля решили предпринять попытку эвакуации с моря. Также, заявил Конашенков, это судно должно было эвакуировать из Мариуполя иностранных наемников.

"В темное время суток украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22:38 мск в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь", - сообщил Конашенков.

"Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза", - сказал он.

Конашенков отметил, что во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, на берегу наблюдались сигнальные костры.

"Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, в результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части.

"После этого украинский сухогруз лёг в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков", - сказал Конашенков.