В Минобороны РФ заявили о запланированных "Азовом" терактах во Львове

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сдавшийся сотрудник главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил о планирующихся во Львове терактах, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона "Азов" террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран", - сказал Конашенков.

При этом он подчеркнул, что "руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает".

Конашенков уточнил, что эти сведения получены от сотрудника главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям, добровольно сдавшегося российским военнослужащим в ходе проведения специальной военной операции.

"Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах. Офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса", - сказал Конашенков.

Он довел до сведения "всех завербованных СБУ лиц, что добровольный отказ от преступной деятельности и своевременное сообщение о ней правоохранительным органам освобождает от уголовной ответственности".

Конашенков заявил, что украинские власти планируют провокации, чтобы усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны.

"Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы "целенаправленную атаку российских вооруженных сил", - сказал Конашенков.