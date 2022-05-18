Опубликовано видео из больницы ДНР с пленными украинскими военными с "Азовстали"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в среду опубликовало видеокадры, на которых украинские военные, которые сдались в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе 16 и 17 мая, находятся в больнице Новоазовска (Донецкая народная республика).

Один из пленных украинских военных говорит на видео, что ему оказана первая помощь, травматологом сделана перевязка, у него нет претензий.

"Отношение нормальное. Меры физического воздействия, психологического на меня не оказывали... Кормят", - сказал на видео другой пленный украинский военнослужащий.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что за сутки с завода "Азовсталь" сдались в плен 694 украинских военных, в том числе 29 раненых.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, с 16 мая с "Азовстали" сдались в плен 959 украинских военнослужащих, в том числе 80 раненых. Из них 51 помещен на лечение в больницу Новоазовска.

"Азовсталь"

16 мая российские военные сообщили, что достигнута договоренность о вывозе раненых украинских военных с комбината "Азовсталь", был открыт гуманитарный коридор.

17 мая и 18 мая министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых украинские военные, которые были блокированы на заводе "Азовсталь", сдаются в плен российской армии. Среди сдавшихся в плен есть женщины.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук выразила надежду на обмен раненых украинских военных после их выздоровления. "После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", - сообщила Верещук в телеграм-канале.

Киев связывал дальнейшие переговоры с Москвой, в том числе, с судьбой украинских военных и гражданских лиц, которые блокированы на "Азовстали".

Между тем 17 мая Минюст РФ сообщил, что Верховный суд России в конце мая рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры о признании формирования "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ. Военных преступников нельзя обменивать, они должны быть преданы суду, заявил в тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сообщалось, что на территории комбината, в частности, укрылись военнослужащие полка "Азов" Национальной гвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь.

Мариуполь

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль. Шойгу сказал, что около 2 тыс. человек из состава украинских сил в Мариуполе блокированы на заводе "Азовсталь". Шойгу заявил, что потребуется три-четыре дня, "чтобы завершить и эту работу". В ответ Путин запретил российским военным штурмовать территорию "Азовстали", но приказал заблокировать ее.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживали почти 500 тыс. человек.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что взят под контроль морской торговый порт в Мариуполе, и что более 1 тыс. украинских морских пехотинцев, оборонявших этот город, сложили оружие.

Завод "Азовсталь" был одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2016 году число работников комбината превышало 10 тыс. человек. Территория "Азовстали" занимает порядка 11 кв. км. Под ней есть разветвленная сеть тоннелей и подвалов. По официальным данным, протяженность тоннелей толстолистового цеха "Азовстали" - кабельных, водоводных, пешеходных и др. - составляет около 24 км.