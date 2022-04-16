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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

L'Occitane закроет свои магазины в России

L’Occitane закроет свои магазины в России
Фото: Whitney Hayward/Portland Portland Press Herald via Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель косметики L'Occitane сообщил о закрытии всех салонов и интернет-магазина в России.

В компании отметили, что в свете событий на Украине в последние несколько недель были значительно сокращены бизнес-операции в России, приостановлены инвестиции и заморожены планы по расширению.

L'Occitane подчеркивает, что забота о сотрудниках остается для компании приоритетом, работники в РФ продолжат получать заработную плату.

L'Occitane
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