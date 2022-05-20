Суд арестовал уже 2 млрд рублей российской "дочки" Google по искам СМИ

От компании требуют восстановить YouTube-каналы девяти СМИ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Общая сумма средств и имущества российской "дочки" Google, арестованных судом в порядке обеспечительной меры по искам российских СМИ о восстановлении их YouTube-каналов достигла 2 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и деньги ООО "Гугл", в том числе те, которые только будут поступаьт на банковские счета компании, на сумму 0,5 млрд рублей по иску структуры "Газпром-медиа" ООО "ГПМ Развлекательное телевидение". Медиакомпания добивается восстановления YouTube-каналов телеканалов НТВ и ТНТ.

4 мая этот же суд арестовал средства и имущество "Гугла" еще на 0,5 млрд рублей по иску НТВ.

В соответствии с еще двумя определениями столичного арбитража от 17 мая наложен арест в размере 500 млн рублей по аналогичным искам АНО "ТВ-Новости" (RT) и "Телеканала 360".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Телеканала 360", в арбитражный суд было подано два иска в связи с блокировкой в марте YouTube-каналов "Телеканал 360" и "Новости Подмосковья". Телеканал требует от Google восстановления доступа к своим каналам, ресурсам и сервисам, в том числе к монетизации и возможности показа контента на площадке YouTube, а также выплаты судебной неустойки за каждый день невосстановления такого доступа.

Кроме того, свои иски о восстановлении YouTube-каналов к Google подали телеканалы ВГТРК (два заявления), "Звезда", ОТР, "ТВ Центр", "Москва 24" (два иска от АО "Москва Медиа").

Таким образом, восстановления своих YouTube-каналов требуют уже девять СМИ.

В середине марта YouTube сообщил, что будет блокировать по всему миру каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством, в связи с действиями России на территории Украины.

Телеканал "Царьград" с лета 2020 года судится с компаний из-за блокировки его аккаунта на YouTube из-за санкций против основателя "Царьграда" Константина Малофеева. Российские суды встали на сторону телеканала. 1 апреля "Царьград" сообщил, что получил от ООО "Гугл" 1 млрд руб. неустойки по иску о восстановлении его YouTube-канала. В конце марта суд удовлетворил аналогичный иск футбольного клуба "Ахмат", чей YouTube-каналт также был заблокирован из-за санкций.

Кроме того, компанию неоднократно штрафовали по требованию Роскомнадзора из-за отказа удалять контент, который в России запрещен. В том числе компании назначались оборотные штрафы. В мае судебные приставы завели в отношении компании дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. С учетом назначенного приставами исполнительского сбора, компания обязана выплатить более 7,7 млрд рублей.

18 мая стало известно, что ООО "Гугл" решило направить в арбитраж заявление о признании собственного банкротства. Как говорится в уведомлении, размещенном на Федресурсе, компания с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств. В пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщили, что Google больше не может содержать офис в России, поскольку ее банковский счет арестован. Компания пообещала сохранить бесплатные сервисы для российских пользователей.

Российское юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в размере 26 млрд рублей. Это первый убыток компании как минимум с 2009 года.