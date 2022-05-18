Поправки о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 16 марта, прошли I чтение

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки, из которых следует, что в России не будут подлежать исполнению постановления Европейского суда по правам человека, принятые после 16 марта - даты, когда прекратилось членство России в Совете Европы.

Это законопроекты №№ 124013-8 и 124020-8 об изменениях положениях УПК и отдельных российских законов относительно постановлений ЕСПЧ. Оба были внесены в Госдуму 16 мая группой депутатов и сенаторов.

Эти инициативы также предусматривают, что по решениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года, Генпрокуратура может выплачивать денежные компенсации россиянам-заявителям вплоть до 1 января 2023 года. После вступления законопроектов в силу решения ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра или отмены решений российских судов или для возобновления расследования уголовных дел ввиду вновь открывшихся обстоятельства.

Один из авторов обоих законопроектов, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, что они необходимы для юридического оформления после прекращения членства России в Совете Европы, поскольку СЕ больше не может требовать от России соблюдения условий своих правовых норм.

Он также высказал мнение, что членство России в Совете Европы и возможность для граждан обратиться в Европейский суд по правам человека "носило положительный характер", однако в последнее время это стало сильно политизироваться.

После исключения России из Совета Европы ЕСПЧ сначала приостановил рассмотрение всех жалоб россиян на государство, а затем решил, что продолжит рассматривать заявления о нарушениях, которые имели место до 16 марта 2022 года.