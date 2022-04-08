Меркачева сообщила о начале создания суда по правам человека СНГ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Началась работа по созданию суда по правам человека стран Содружества независимых государств, располагаться суд, возможно, будет в Петербурге, в Таврическом дворце, где находятся офисы Ассамблеи СНГ сообщила "Интерфаксу" член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

По ее словам, планируется сначала создать Комиссию по правам человека, а потом "надстроить" суд.

"Именно так было в Европе, так сейчас в Америке и Африке. В Комиссии может идти первичная работа с жалобами, которые потом передаются в суд", - сказала член СПЧ.

"Что касается представителя России, среди кандидатов рассматривают Дмитрия Дедова, который был российским судьей в ЕСПЧ", - сообщила Меркачева.

В марте Комитет министров Совета Европы постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть членом организации. Европейский суд по правам человека продолжит рассматривать жалобы на нарушения прав со стороны России, произошедших до 16 сентября 2022 года.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не считает целесообразным создание российского Суда по правам человека, но он мог бы существовать в рамках СНГ.

Суд СНГ по правам человека

О возможности создания суда СНГ по правам человека заявила в конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что есть такая инициатива и согласуется соответствующее положение. Она тогда же напомнила, что недавно Россия заявила о выходе из Совета Европы и что ЕСПЧ принимал в отношении России "политизированные решения, ни на чем не основанные". По ее мнению, суд СНГ по правам человека будет "неполитизированный, объективный и будет помогать в защите прав человека, в решении гуманитарных вопросов".

"Мне кажется, что это было бы более правильно. Мы могли бы именно в рамках этого своего суда по правам человека рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране, отстаивают свои права", - заявила спикер.