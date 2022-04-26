Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с ЕСПЧ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) после выхода России из Совета Европы, говорится в полном тексте доклада генпрокурора Игоря Краснова членам Совета Федерации. "Интерфакс" ознакомился с документом.

В марте Комитет министров Совета Европы постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть членом организации. ЕСПЧ решил, что продолжит рассматривать жалобы на нарушения прав граждан со стороны российского государства, произошедшие до 16 сентября 2022 года.

Генпрокуратура получила право представлять интересы России в Страсбургском суде в 2021 году, после того, как в России был принят соответствующий закон. До этого интересы страны в ЕСПЧ представлял Минюст.