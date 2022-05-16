В РФ предложили не исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены проекты законов об уточнении положения процессуальных кодексов РФ, в том числе Уголовно-процессуального кодекса РФ, в связи с прекращением членства России в Совете Европы.

"Проектами федеральных законов предлагается установить предельный срок исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека - ИФ), который основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства РФ в Совете Европы, и предусмотреть, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России", - сообщил журналистам в понедельник соавтор инициатив и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Однако для защиты прав граждан РФ и для того, чтобы не образовался некий "вакуум" в исполнении решений, законопроект предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года, отметил Крашенинников.

Также вносятся изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. "Постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами", - отметил Крашенинников.

Проектом второго федерального закона предлагается исключить из Уголовно-процессуального кодекса РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, сказал глава комитета.

При этом предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма в рамках осуществления судами РФ производства по уголовным делам, который состоит в расширении оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, добавил Крашенинников.

16 марта Россия прекратила членство в Совете Европы.