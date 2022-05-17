Законопроект о прекращении исполнения решений ЕСПЧ Дума рассмотрит 18 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Законопроекты о прекращении исполнения решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта, Госдума может рассмотреть в первом чтении уже 18 мая, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, один из авторов обоих проектов.

Он сослался на предложение своего комитета.

Депутат высказал мнение, что членство России в Совете Европы и возможность для граждан обратиться в Европейский суд по правам человека "носило положительный характер", однако в последнее время стало сильно политизироваться.

"После прекращения членства в Совете Европы необходимо юридическое оформление этого факта и внесение изменений в соответствующие законодательные акты РФ, нравится это кому-то или нет, - отметил он. - Так, соответствующее сообщество стран не может требовать от России соблюдения условий документов, относящихся к праву Совета Европы".

Более того, использование Комитетом министров Совета Европы статьи 8 Устава для прекращения членства России в организации в значительной степени повысило свободу усмотрения федерального законодателя в вопросе определения сроков дальнейшего исполнения в России постановлений ЕСПЧ. Такие действия Совета Европы не могут носить "безответного характера", отметил Крашенинников. По его мнению, основным последствием является невозможность применения в дальнейшем "права Совета Европы" и исполнения решений ЕСПЧ.

Законопроекты об уточнении положений Уголовно-процессуального кодекса о постановлениях ЕСПЧ (№ 124013-8) и о внесении поправок в отдельные законы и признании утратившими силу положений о постановлениях ЕСПЧ (№ 124020-8) были внесены в палату 16 мая.

Проекты предлагают ввести предельный срок исполнения в России постановлений ЕСПЧ, основанный на дате решения Комитета министров Совета Европы прекратить членство России в СЕ - 16 марта. Как объяснял Крашенинников, предложенные изменения предусматривают, что решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, в России исполняться не будут.

Чтобы обеспечить защиту прав граждан, подававших иски в Страсбургский суд, и чтобы не образовался некий "вакуум" в исполнении решений, законопроект № 124020-8 предусматривает, что вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России может выплачивать денежные компенсации по решениям ЕСПЧ, принятым до 16 марта, добавил депутат.

Законопроект № 124013-8 меняет положения российского процессуального законодательства о пересмотре решений российских судов на основании постановлений ЕСПЧ. По словам Крашенинникова, постановления ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов, их отмены или для возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

При этом предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма в рамках осуществления судами производства по уголовным делам, который состоит в расширении оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, добавил Крашенинников.

После решения Комитета министров Совета Европы исключить Россию из организации ЕСПЧ сначала приостановил рассмотрение всех жалоб россиян на государство, а затем решил, что продолжит рассматривать заявления о нарушениях, которые имели место до 16 марта 2022 года.