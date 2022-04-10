В порту Мариуполя освободили экипажи захваченных "Азовом" иностранных судов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бойцы ДНР и российской армии эвакуировали 47 членов экипажей двух иностранных кораблей, блокированных противником в порту Мариуполя, заявили в воскресенье в Народной милиции Донецкой народной республики.

"В ходе выполнения боевых задач в порту города Мариуполя военнослужащими ВС РФ и ДНР деблокированы находящиеся на судах 47 членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины", - говорится в сообщении, распространенном ее пресс-службой.

Ранее в воскресенье представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в порту Мариуполя националисты из батальона "Азов" (признан экстремистским и запрещен на территории России) захватили два судна и удерживают в заложниках членов их экипажей. По его словам, были захвачены два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста".