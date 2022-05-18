Суд подтвердил один из штрафов Евгению Ройзману за дискредитацию армии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд оставил без изменения одно из решений суда первой инстанции о штрафе в 50 тысяч рублей для бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по статье о дискредитации российских военных.

Апелляция защиты Ройзмана оставлена без удовлетворения, сообщила пресс-служба суда.

29 марта и 7 апреля Октябрьский суд Екатеринбурга назначил Ройзману три штрафа по 50 рублей каждый, признав его виновным по ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Поводом для претензий к политику стали его пост размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

Ройзман вину не признает.

По сведениям его адвокатов, на политика также составлен протокол о неуважении к власти (ч.3 ст. 20.1 КоАП). Суд рассмотрит его 25 мая.