Задержан еще один участник вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Полиция и ФСБ задержали уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева, предполагаемого участника незаконного вооруженного формирования, которым руководили Басаев и Хаттаб, сообщает пресс-служба СКР.

"Установлено, что в середине июля 1999 года Машаев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. (...) В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению (на населенные пункты Ботлихского района в 1999 году - ИФ) уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно в результате массированного прицельного обстрела, в котором принял участие Машаев, убито 33 человека, ранены 34 человека.

16 февраля 2022 года Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан. Устанавливается его роль и совершенные им действия в составе банды Басаева и Хаттаба.

7 августа 1999 года отряды исламистов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись из Чечни на территорию Дагестана – в Цумадинский, Ботлихский, а затем Новолакский районы республики, выбить их удалось только в середине сентября. Эти события считают началом масштабной контртеррористической операции, получившей название Второй чеченской войны.

В результате нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.