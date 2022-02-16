Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Задержан еще один участник вооруженного нападения на Дагестан в 1999 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Полиция и ФСБ задержали уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева, предполагаемого участника незаконного вооруженного формирования, которым руководили Басаев и Хаттаб, сообщает пресс-служба СКР.

"Установлено, что в середине июля 1999 года Машаев добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. (...) В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению (на населенные пункты Ботлихского района в 1999 году - ИФ) уроженца Нефтекумского района Ставропольского края Эльдара Машаева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно в результате массированного прицельного обстрела, в котором принял участие Машаев, убито 33 человека, ранены 34 человека.

16 февраля 2022 года Машаев при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО задержан. Устанавливается его роль и совершенные им действия в составе банды Басаева и Хаттаба.

7 августа 1999 года отряды исламистов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись из Чечни на территорию Дагестана – в Цумадинский, Ботлихский, а затем Новолакский районы республики, выбить их удалось только в середине сентября. Эти события считают началом масштабной контртеррористической операции, получившей название Второй чеченской войны.

В результате нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

Ставропольский край Дагестан СКР ФСБ МВД

Новости

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

Минсельхоз заявил о рисках роста цен на четыре товарные позиции в РФ

Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты

Журналист Есипенко осужден в Крыму на 6 лет за хранение гранаты

В РФ завели уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений на Донбассе

Законопроект об ужесточении наказания за пытки прошел I чтение в Думе

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Более половины IT-гигантов из перечня РКН начали "приземление" в РФ. Обобщение

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 8,6%

Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с Лукашенко

Силуанов назвал предварительной оценку инфляции в 5,9% в 2022 году

Пандемия коронавируса

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19

Минфин направит допдоходы бюджета в основном на борьбу с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });