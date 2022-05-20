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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

В России за сутки коронавирусом заболели более 5 тысяч человек

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 5 089 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 162.

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Количество госпитализаций за сутки составило 2 081 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,7%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 40 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 96 человек, накануне штаб сообщал о 97 умерших.

Выздоровели за сутки 6 173 человека, или на 3,7% больше в сравнении с 19 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 283 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 168 умерших и 17 676 801 выписанный.

Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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