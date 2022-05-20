Умер адвокат Герман Лукьянов, добившийся реабилитации Николая II

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Герман Лукьянов, который добился реабилитации российского императора Николая II и его семьи, скончался на 61-м году жизни в Москве, сообщил "Интерфаксу" директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.

"Дом Романовых скорбит в связи со скоропостижной кончиной нашего друга и соратника. Герман Лукьянов внес неоценимый вклад в восстановление исторической справедливости. Это невосполнимая потеря для всех нас", - сказал Закатов.

По его словам, Лукьянова не стало в четверг утром.

"Герман умер в день рождения Николая Второго", - сообщил Закатов.

Лукьянов возглавлял правовое управление канцелярии Дома Романовых. Много лет посвятил реабилитации Николая II, его семьи и слуг, казненных большевиками.

Некоторое время назад Лукьянов перенес тяжелую форму коронавируса, выздоровел и вернулся к работе.