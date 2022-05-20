Северная Корея сообщила о еще 263 тыс. человек с "лихорадкой"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В КНДР на фоне эпидемии COVID-19 за последние сутки выявлено более 263 тыс. случаев "лихорадки", два человека умерли от последствий заражения, сообщает северокорейское агентство агентство ЦТАК.

Общее число заболевших достигло 2,241 млн, умерли 65 человек. Из общего числа заболевших почти 1,5 млн выздоровели, еще 754,8 тыс. продолжают лечение.

По сообщению Yonhap, южнокорейская разведка пришла к выводу, что лидер КНДР Ким Чен Ын не вакцинирован от коронавируса.

Южнокорейское агентство пишет, что Пхеньян не ввозил вакцины от коронавируса, но, как полагают в Сеуле, северокорейские власти "начинают ощущать необходимость кампании по вакцинации".

КНДР сообщила о первых случаях COVID-19 в стране всего неделю назад - 12 мая. Официальное северокорейское информагентство ЦТАК ведет учет "пациентов с повышенной температурой" с конца апреля этого года.

Yonhap предполагает, что северокорейские СМИ используют формулировки "пациенты с повышенной температурой" и "лихорадка", потому что в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.