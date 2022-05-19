В России за сутки коронавирусом заболели почти 5 тысяч человек

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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил более 4,9 тысячи случаев, госпитализированы за сутки 2,1 тысячи человек, скончались 97 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 19 мая, в РФ выявлено 4 927 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 117 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 субъектах РФ, снижение - в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 97 человек, накануне штаб сообщал о 106 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 732 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 195.

"Выздоровели за сутки 5 952 человека, или на 3% меньше по сравнению с 18 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 278 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 072 умерших и 17 670 628 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.