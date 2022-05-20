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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Россия утвердила перечень стран, для которых сняты ковидные ограничения на сообщение

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные из-за коронавируса временные ограничения на транспортное сообщение.

В перечень вошли Абхазия, Белоруссия, Донецкая народная республика, Казахстан, Китай, Луганская народная республика, Монголия, Украина и Южная Осетия.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу вечером.

Датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством является дата его включения в перечень, отмечается в распоряжении.

Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Правительство РФ коронавирус
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