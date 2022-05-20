Россия утвердила перечень стран, для которых сняты ковидные ограничения на сообщение
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные из-за коронавируса временные ограничения на транспортное сообщение.
В перечень вошли Абхазия, Белоруссия, Донецкая народная республика, Казахстан, Китай, Луганская народная республика, Монголия, Украина и Южная Осетия.
Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу вечером.
Датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством является дата его включения в перечень, отмечается в распоряжении.