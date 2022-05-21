В России за сутки COVID-19 заболели более пяти тысяч человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 034 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, по состоянию на 21 мая, в России количество госпитализаций за сутки составило 1 971 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 5,3%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 102 человека, накануне сообщалось о 96 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 089 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось.

Выздоровели за сутки 6 288 человек, или на 1,9% больше в сравнении с 20 мая, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 288 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 270 умерших и 17 683 089 выписанных.