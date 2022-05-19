Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 525 млн

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 525 млн 379 тыс. 503. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 283 тыс. 575 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США – 82 млн 951 тыс. 379 и 1 млн 1 тыс. 269.

Индия – 43 млн 129 тыс. 563 и 524 тыс. 303.

Бразилия – 30 млн 701 тыс. 900 и 665 тыс. 216.

Франция – 29 млн 489 тыс. 304 и 148 тыс. 686.

Германия – 25 млн 949 тыс. 175 и 138 тыс. 53.

Великобритания – 24 млн 330 тыс. 442 и 190 тыс. 323.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 807.6. В США на 1 млн жителей скончались 3 072 человека, Индии – 373, Бразилии – 3 089, Франции – 2 253, Германии – 1 641, Великобритании – 2 588.