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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю снизился до 36,8%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 91 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 36,8%, следует из данных, опубликованных в пятницу на портале "Стопкоронавирус.рф".

Согласно оперативным данным, вакцинация первым компонентом проведена 91 334 540 раз, вторым - 87 304 035 раз.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 36,8%, неделю назад он оценивался в 39,2%. Снижение коллективного иммунитета в стране отмечается 16 недель подряд.

В РФ с 18 января 2021 года проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт". В конце января 2022 года началась вакцинация подростков 12-17 лет вакциной "Спутник М".

Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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