Законопроект о местном самоуправление направлен на борьбу с "наместничеством"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект о реформе местного самоуправления 25 января, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Его комитет рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении. Крашенинников отметил, что, судя по тому, "как проходила дискуссия", у нас (в Госдуме - ИФ) будут "достаточно жаркие споры".

По его словам, принятие законопроекта позволит решить проблему "наместничества" в муниципалитетах.

"На сегодняшний день во многих субъектах РФ существуют так называемые "матрешечные" муниципальные образования. Это районные муниципальные образования, внутри которых находятся как правило, поселенческие муниципальные образования", - сказал Крашенинников. Работа таких образований зачастую не обеспечена ни финансово, ни управленчески, ни кадрами, отметил он.

"Сейчас в некоторых "матрешечных" муниципалитетах бюджет равен тому, какая зарплата у чиновника, то есть деньги выделяются бюджетом не для граждан, а для того, чтобы эти люди просто там работали", - добавил депутат.

"Мне кажется, это совершенно неправильно. Важно, чтобы управление все-таки осуществлялась, а не было наместничества", - считает Крашенинников.

Законопроект о местном самоуправлении предлагает установить в стране одноуровневую систему муниципальной власти. Это подразумевает создание городских образований и муниципальных - "в городских преимущественно городское (население), муниципальных - преимущественно сельское". По словам парламентария, при этом для них устанавливаются неотчуждаемые полномочия, например, те, которые связаны с уборкой территории, вывозом мусора.

"Предусматривается также большой уровень полномочий, которые могут передаваться с регионального уровня - и эта передача полномочий должна осуществляться вместе с финансированием, и желательно, с кадровым обеспечением", - сказал Крашенинников.

"Многие спрашивают, что в поселке теперь власти не будет. Да конечно будет. Будут представители, территориальные так называемые органы, которые будут общаться непосредственно с населением", - сказал депутат.

Законопроект также дает губернаторам право отправлять в отставку руководителей муниципалитетов.

Крашенинников напомнил, что сегодня существуют правила оценки должностных лиц, они устанавливаются указом президента. "Если должностное лицо муниципалитета не будет соответствовать этим критериям, то предусматриваются правила, когда можно наложить выговор, когда можно снять с должности и в каких случаях это может сделать представительный орган, и в каких - сам губернатор", - сказал он.

По его словам, дискуссию в ходе подготовки законопроекта вызвало и то, как может назначаться глава муниципального образования: предусматривается три варианта. Первый - это решение населения, второй - избранным представительным органом из своего состава, третий - представительным органом муниципального уровня из числа кандидатов, представленных главой региона.

Законопроект также предусматривает синхронизацию сроков полномочий главы муниципального образования со сроком полномочий представительного органа муниципалитета. В этом случае при досрочном прекращении полномочий представительного органа полномочия главы муниципального образования также прекращаются досрочно.

В соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность региона и муниципальную должность. Укрепляется статус и главы местной администрации. Законопроект предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Крашенинников также сказал, что для ликвидации двухуровневой системы муниципальной власти предусмотрен переходный период до января 2028 года с тем, чтобы сразу все чиновники "не оказались на улице".

Законопроект о местном самоуправлении Крашенинников и председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас внесли в Думу 16 декабря. Он подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России.