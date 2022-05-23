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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

В Кремле усомнились в вероятности обмена Медведчука на военных с "Азовстали"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кремле поставил под сомнение вероятность обмена народного депутата парламента Украины Виктора Медведчука на украинских военных, сдавшихся с "Азовстали".

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"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на тех, кто сдался в плен с "Азовстали".

Вопрос, связанный с обменом военных с "Азовстали" на российских военных, попавших в плен, он адресовал в Минобороны. "Не могу ответить на этот вопрос, этим занимаются наши военные. В целом, обменный процесс постоянно идет в том или ином виде, нам это важно, понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные, и именно они при необходимости будут об этом говорить", - сказал Песков.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос о том, допускает ли министерство возможность обмена пленных с "Азовстали", заявил: "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу".

Глава ДНР Денис Пушилин заявил "Интерфаксу", что все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, международный трибунал над ними также планируется организовать на территории республики.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом.

О задержании СБУ лидера фракции парламента Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука стало известно 12 апреля.

Украина Дмитрий Песков Виктор Медведчук
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