Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

На Украине дело о госизмене депутата Медведчука передано в суд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование уголовного производства по подозрению народного депутата от политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, сообщает ГБР в своем телеграм-канале в четверг.

Обвинительный акт по ст. 111 (госизмена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины направлен в суд, отмечают в ГБР.

В РоссииВ Кремле усомнились в вероятности обмена Медведчука на военных с "Азовстали"Читать подробнее

Суть обвинений

Бюро напоминает, что Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим депутатом от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ "покушались на разграбление национальных ценностей": речь идет о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма.

Также, по данным следствия, Медведчук предоставил российской стороне "помощь в проведении подрывной деятельности против Украины". "Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведения мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации", - отмечают в ГБР.

В миреЖена Медведчука попросила Путина о помощи в проведении его обменаЧитать подробнее

Как сообщалось, Служба безопасности Украины в 2021 году предъявила Медведчуку несколько подозрений: в совершении госизмены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, который в Киеве продолжают считать своей, но временно оккупированной территорией.

Одно из дел касается организации незаконных схем поставки угля с территорий ЛНР/ДНР. Топливо закупалось за наличные.

Еще одно уголовное производство касается незаконного завладения ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.

В апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста.

Украина Виктор Медведчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ

Начались торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II на британском троне

Начались торжества по случаю платинового юбилея Елизаветы II на британском троне
Военная операция на Украине

Глава ЛНР назвал целью республики вхождение в состав России

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июня

Военная операция на Украине

Великобритания попросила у США одобрения плана на отправку РСЗО на Украину

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Полиция Талсы подтвердила гибель четырех человек

В американском городе Талса сообщили о нескольких погибших в результате стрельбы

Глава Интерпола заявил, что часть поставляемого Украине оружия попадет к преступникам

Глава Интерпола заявил, что часть поставляемого Украине оружия попадет к преступникам

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });