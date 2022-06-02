На Украине дело о госизмене депутата Медведчука передано в суд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование уголовного производства по подозрению народного депутата от политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей, сообщает ГБР в своем телеграм-канале в четверг.

Обвинительный акт по ст. 111 (госизмена) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины направлен в суд, отмечают в ГБР.

Суть обвинений

Бюро напоминает, что Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим депутатом от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ "покушались на разграбление национальных ценностей": речь идет о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма.

Также, по данным следствия, Медведчук предоставил российской стороне "помощь в проведении подрывной деятельности против Украины". "Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведения мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации", - отмечают в ГБР.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины в 2021 году предъявила Медведчуку несколько подозрений: в совершении госизмены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, который в Киеве продолжают считать своей, но временно оккупированной территорией.

Одно из дел касается организации незаконных схем поставки угля с территорий ЛНР/ДНР. Топливо закупалось за наличные.

Еще одно уголовное производство касается незаконного завладения ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.

В апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста.