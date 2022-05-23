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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Кандидатура на пост главы МЧС РФ поступила в Совет Федерации

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Совет Федерации поступило представление президента по кандидатуре нового главы МЧС, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Представление в Совет Федерации на нового главу МЧС от президента России Путина В.В. поступило. Профильный комитет - по обороне и безопасности. Будет рассмотрено в сроки и в порядке, предусмотренном регламентом палаты", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Он не уточнил имя кандидата.

В настоящее время обязанности главы МЧС исполняет Александр Чуприян. Он был назначен и.о. министра 10 сентября 2021 года, после того как руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб во время ведомственных учений в Красноярском крае.

МЧС РФ Совфед Андрей Клишас
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