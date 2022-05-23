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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Госдума 25 мая может лишить осужденного Рашкина мандата депутата

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит вопрос о лишении мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина в среду 25 мая, сообщил председатель комиссии ГД по вопросам контроля за доходами депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба.

"Мы не можем обсуждать решения суда. Можем подготовить постановление и вынести на обсуждение палаты. Это может произойти уже в ближайшую среду", - сказал Аршба журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося, в соответствии с которым он был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

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Инцидент произошел в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области. Следствие установило, что депутат участвовал незаконной охоте на лося. Кроме того, Рашкин отказался от медосвидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности за вождение машины в нетрезвом виде.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивал, что не знал об отсутствии разрешений. Он также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Госдума 29 ноября 2021 года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал действия Рашкина по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком два года. Кроме того, Рашкину на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой.

Госдума Валерий Рашкин
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