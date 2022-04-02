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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Боевые российские корабли провели учения в Средиземном море

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) во взаимодействии с силами Тихоокеанского флота отработал на учениях в Средиземном море поиск подводных лодок условного противника.

"Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей", - сказано в сообщении СФ, распространенном в субботу.

Задачи отрабатывали экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, а также ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота. С ними взаимодействовали палубные противолодочные вертолеты Ка-27, информирует флот.

По его данным, "экипажи кораблей Северного и Тихоокеанского флотов, благодаря обмену информацией о подводной обстановке, значительно увеличили район поиска противника и выполнили все поставленные задачи".

Средиземное море Северный флот Тихоокеанский флот
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