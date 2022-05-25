В РФ за сутки COVID-19 заболели более 4,5 тыс. человек

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил более 4,5 тысячи случаев, госпитализированы за сутки свыше 2,5 тыс. человек, скончались 93 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 25 мая, в РФ выявлено 4 580 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 503 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5 %", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 субъектах Российской Федерации, снижение отмечено в 49 регионах. Ситуация осталась без изменений в четырех российских регионах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 93 человека, накануне штаб сообщал о 90 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы минимальные с середины апреля 2020 года 3 785 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 795.

"Выздоровели за сутки 6 705 человек, или на 5,6% больше в сравнении с 24 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 305 973 случая заражения коронавирусом, 378 609 умерших и 17 707 077 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.