Южная Корея поднимала истребители из-за полета двух стратегов РФ над Японским морем

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейские истребители F-16 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС на отдельных этапах 7-часового полета над Японским морем, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, полет двух стратегов Ту-95МС был выполнен над нейтральными водами Японского моря.

"Истребительное сопровождение самолетов Ту-95МС обеспечивали экипажи Су-30СМ ВКС России", - сказали в министерстве.

Там подчеркнули, что "все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Летчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, добавили в Минобороны РФ.