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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Стратеги РФ и Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6к совершили многочасовой полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около 13 часов", - сообщили военные.

Там заявили, что самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы.

Самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии на отдельных этапах маршрута сопровождали стратегическую авиацию РФ и Китая, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметили в Минобороны РФ.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран", - указали в ведомстве.

Между тем южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что несколько военных самолетов России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи (KADIZ).

"В JCS заявили, что два китайских и четыре российских самолета вошли в KADIZ, не нарушая при том воздушные границы Южной Кореи", - пишет агентство "Ренхап". Южнокорейские военные отметили, что, получив такую информацию, подняли в воздух свои собственные самолеты.

Опознавательная зона ПВО не является территориальным воздушным пространством и очерчена для того, чтобы иностранные самолеты могли идентифицировать себя во избежание случайных столкновений.

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