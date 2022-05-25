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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В регионы РФ отправят 6 млн доз вакцины "Конвасел" после регистрации цены

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) подготовило 6 млн доз вакцины от коронавируса "Конвасел" для отправки в регионы после регистрации цены, она ожидается в ближайшие дни, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Вакцина готова, мы сейчас имеем 6 млн доз. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и в ФАС на регистрацию цены, ждем со дня на день регистрации. А дальше все будет опять-таки зависеть не от нас, а от Минздрава, который на себе замыкает все закупки", - сказала Скворцова на заседании Совета Федерации в среду.

Она подчеркнула, что вакцина эффективна. Также Скворцова сообщила об интересе к вакцинному препарату от зарубежных производителей.

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"Вокруг нас уже соответственно производители из Индии, из других разных стран, не буду их все обозначать, которые готовы купить лицензию и производить под своими названиями у себя эту вакцину", - добавила она, уточнив, что в первую очередь ФМБА ориентируется в поставках на российские регионы.

В конце марта Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) "Конвасэл". Заявка на регистрацию рекомбинантной субъединичной вакцины "Конвасел" была подана 24 января текущего года.

Вакцина разработана на основе рекомбинантного белка N (нуклеокапсидного белка) вируса SARS-CoV-2 и является препаратом нового поколения, который нацелен на формирование клеточного иммунитета. Основными механизмами действия вакцины "Конвасэл" является выработка специфического клеточного иммунного ответа, выработка фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие внутриклеточного вируснейтрализующего ответа.

ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Минздрав ФМБА Конвасел коронавирус Вероника Скворцова
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