"КовиВак" и "ЭпиВакКорону" перестали выпускать из-за отсутствия заявок от регионов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России остановлено производство вакцин от коронавируса "КовиВак" и "ЭпиВакКорона", потому что на них нет заявок от регионов, регионы просят только "Спутник V", заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника V" (...) в результате остановлено производство "КовиВака", "Эпивака" и я не знаю, появился "Конвасел", увидит ли он свое будущее или не увидит", - сказал он на сессии конгресса "Оргздрав".

Эксперт добавил, что специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости ревакцинации.

"Мы никак не можем договориться о ревакцинации, потому что, на самом деле, у нас должны быть популяционные исследования для того, чтобы понять, насколько хватает поствакцинального и постинфекционного иммунитета. В какие сроки нужно проводить ревакцинацию и кому надо проводить ревакцинацию. Какими вакцинными платформами", - объяснил Горелов.

Он добавил, что по данным одного из разработчиков "Спутника V" - заместителя директора центра имени Гамалеи Минздрава Дениса Логунова, максимальная защищенность от COVID-19 возникает при сочетании разных вакцин.

Разработанный в центре имени Гамалеи векторный "Спутник V" стал первой российской вакциной от коронавируса. Минздрав ее зарегистрировал 11 августа 2020 года, а зимой он был введен в гражданский оборот. Прививаются двумя дозами препарата с интервалом в три недели.

Пептидную "ЭпиВакКорону" создали в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Цельновирионный "КовиВак" разработали в центре имени Чумакова РАН.

18 марта 2022 года Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 центра ФМБА "Конвасэл". 1 апреля была зарегистрирована назальная вакцина "Спутник" центра имени Гамалеи, но ее использование пока не вводили из-за отсутствия насадок для ее введения.