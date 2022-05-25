Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

В столице прекратят взыскание назначенных штрафов за нарушение COVID-ограничений

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы приняли решение прекратить взыскания назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, а также выплатить субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой (...) я принял решение объявить ковидную амнистию. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений", - написал Собянин в своем блоге в среду.

Он также сообщил, что правительство столицы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

При этом он подчеркнул, что амнистия не затронет штрафы за несоблюдение режима изоляции во время болезни.

"Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей", - добавил мэр.

Собянин отметил, что в течение двух лет большинство граждан добросовестно соблюдали вынужденные ограничения, а если случались нарушения, то оплачивали штраф.

"В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей", - уточнил Собянин.

Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры "Мои документы" не позднее 31 декабря с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.