Глава Роспотребнадзора допустила новую волну COVID-19 осенью

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает, что к осени в России начнется новая волна пандемии COVID-19. Она сказала об этом радиостанции "Комсомольская правда".

"Сегодня высоких рисков новой волны наши ученые не видят, к осени - возможно", - отметила глава ведомства.

Она также указала, что страна готова к новой волне пандемии, у медиков есть необходимые тест-системы. Также она призвала прививаться от коронавируса.

По данным Поповой, пока в мире не появилось нового варинта коронавируса, который по своим характеристикам мог бы превзойти уже известные штаммы, при этом фиксируются изменения качеств ставшего наиболее распространенным вариантом омикрон.

"Совершенно очевидно сегодня, что каждая новая волна в мире была связана с тем геновариантом, с которым население страны не встречалось, (...) и люди, переболевшие дельта-вариантом, потом заболевали омикроном. И каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. (...) на сегодняшний день фиксируются изменения внутри омикрона, ВА.1, ВА.2, ВА.4, ВА.5, но пока в мире нет нового варианта" COVID-19", - пояснила Попова.

По ее словам, риск заражения переболевших новым штаммом COVID-19 связан с тем, что при этом вирусе, в отличие от вируса оспы, у человека практически не вырабатывается так называемый перекрестный иммунитет.

"Мы говорили о том, что для вируса оспы есть перекрестный иммунитет разных вирусов, то вот для коронавируса этот перекрест не совсем очевиден", - сказала Попова.

По последним данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 3 785 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 2 466 заболевших. Умерли 90 человек с COVID-19.