Осужденному мэру Томска Ивану Кляйну предъявили новое обвинение

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области предъявило новое обвинение мэру Томска Ивану Кляйну, которого в конце 2021 года приговорили к двум годам заключения по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили адвокаты мэра в телеграм-канале.

"На этот раз Иван Григорьевич (Кляйн) обвиняется в том, что он якобы дал указание начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергею Аушеву о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная о том, что работы были выполнены с отклонениями от нормативов", - говорится в сообщении.

Адвокаты отмечают, что обвинение строится на показаниях Аушева, "находящегося под следствием продолжительное время" и настаивают на невиновности Кляйна.

В сообщении добавляется, что Кляйна в здание следственного управления доставили из медицинского учреждения, где он проходит курс химиотерапии.

В чем обвиняли бывшего мэра Томска

Как сообщалось, мэра Томска обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. В конце февраля 2021 года Кляйну сделали операцию, в марте перевели из СИЗО под домашний арест с пребыванием в медучреждении. В апреле градоначальник перенес вторую операцию.

26 мая адвокат Лариса Шейфер сообщила, что он завершил лечение в стационаре, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство защиты об изменении места содержания под домашним арестом с медучреждения на квартиру.

Рассмотрение дела мэра по существу началось в Советском районном суде Томска 8 апреля 2021 года. В конце декабря прокуратура попросила суд приговорить его к пяти годам заключения, сторона защиты - полностью оправдать.

В конце декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил Кляйна к 2 годам колонии общего режима, переквалифицировав два эпизода в деле мэра со ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В январе 2022 года адвокаты и прокуратура обжаловали приговор.

В апреле по решению суда Кляйну изменили меру пресечения с ареста на домашний арест с содержанием в медучреждении.