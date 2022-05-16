В Петербурге доля положительных ПЦР-тестов на коронавирус упала до 5%
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге проведение ПЦР-тестов на COVID-19 дает только 5,36% положительных результатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается, сообщил телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.
Неделю назад доля положительных результатов тестов составляла 7,46%.
По данным ресурса "Стопкоронавирус.рф", среднесуточная заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге на прошлой неделе составляла 322 случая, на предыдущей неделе - 360.