Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В Петербурге доля положительных ПЦР-тестов на коронавирус упала до 5%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге проведение ПЦР-тестов на COVID-19 дает только 5,36% положительных результатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается, сообщил телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.

Неделю назад доля положительных результатов тестов составляла 7,46%.

По данным ресурса "Стопкоронавирус.рф", среднесуточная заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге на прошлой неделе составляла 322 случая, на предыдущей неделе - 360.

Хроника коронавируса. Апрель.

15
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-1927 апреля. Непал сообщил о 19 новых подтвержденных случаях коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 978 762 человек.24 апреля. В Гонконге вновь открылся парк развлечений "Диснейленд" после закрытия на несколько месяцев из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19.21 апреля. В США отменили обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. На фото: метро в Арлингтоне.20 апреля. Правительство Испании отменяет обязательное ношение масок в помещениях.19 апреля. После двух лет пандемии с ограничениями на туризм многие люди возвращаются, чтобы провести отпуск на побережье Коста Брава.17 апреля. Первое круизное судно за последние два года прибыло в Сидней. Международным круизным судам было запрещено заходить в австралийские воды в течение двух лет из-за пандемии коронавируса.14 апреля. В Шанхае из-под медицинского наблюдения по COVID выпустили около 6 тыс. человек.9 апреля. Артисты Национального балета Кубы возвращаются на сцену после года перерыва из-за пандемии.7 апреля. Сотрудники Google начали возвращаться к работе в офисе на три дня в неделю после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. На фото: офис компании в Чикаго.6 апреля. С начала пандемии в Сальвадоре зарегистрированы 161 570 случаев болезни и 4 121 смерть от COVID-19. На фото: тестирование на коронавирус в Сан-Сальвадоре.4 апреля. В Китае зарегистрировали более 13 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки3 апреля. Учащиеся средней школы индонезийской Сурабаи во время театральной постановки под названием "Омикрон и Рамадан".2 апреля. Индийский штат Махараштра снял все ограничения, связанные с COVID-19, включая обязательное ношение масок. На фото: фестиваль Гангаур в Индии.1 апреля. Германия сняла почти все карантинные ограничения. Защитные маски полагается носить только в общественном транспорте и в больницах.
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 16 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Петербург Комитет здравоохранения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Участница Pussy Riot Люся Штейн объявлена в розыск

Участница Pussy Riot Люся Штейн объявлена в розыск

Экс-депутат Думы Бурнашов получил 2,5 года колонии за драку с полицейским

ЦБ РФ хочет ввести двухдневный "период охлаждения" для подозрительных переводов

ЦБ РФ хочет ввести двухдневный "период охлаждения" для подозрительных переводов

В МИД РФ заявили, что Москва не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

В Иркутской области горит почти 2 тыс. га леса

В Иркутской области горит почти 2 тыс. га леса

Что произошло за день: воскресенье, 15 мая

В НАТО заявили о возможности усилить военное присутствие близ Финляндии и Швеции

В НАТО заявили о возможности усилить военное присутствие близ Финляндии и Швеции
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели 4,9 тыс. человек